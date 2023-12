Semáforo apaga num dos cruzamentos mais perigosos de bairro de Curitiba

Um dos cruzamentos mais perigosos no bairro Boa Vista, em Curitiba, está com semáforo apagado desde a manhã desta sexta-feira (1º). O movimento na Rua Carlota Straube de Araújo esquina com a Rua Lodovico Geronazzo é intenso durante todo o dia. Com a falha no equipamento luminoso, a chance de acidentes aumentou consideravelmente.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Em poucos minutos no local, o repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, flagrou inúmeras situações de perigo. (ver vídeo). Além de ter a possibilidade de ter acidentes com veículos, pedestres também correm perigo com o sinal apagado.

A reportagem informou a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) sobre o ocorrido. Uma equipe foi deslocada para resolver o problema.

