Moradores de Curitiba e de cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) podem ficar sem água nesta sexta-feira (27). O motivo é a execução de obras de melhoria no sistema de produção de água da Estação Passaúna, que terá início às 5h. Segundo a Sanepar, a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer por volta da meia-noite, já na madrugada de sábado (28).

As obras devem impactar o abastecimento em Curitiba, Almirante Tamandaré e Araucária. Confira a abaixo a lista com os bairros afetados.

Bairros com abastecimento afetado

Curitiba

Cidade Industrial, Fazendinha, São Miguel, Augusta, Santa Felicidade, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Cascatinha, Orleans, São Braz, Santo Inácio.

Araucária

Barigui, Capela Velha, Chapada, São Miguel, Thomaz Coelho.

Almirante Tamandaré

Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá, Colônia Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Santa Maria, Santa Fé.

Em situações como esta, a orientação da companhia é priorizar a água tratada para higiene e alimentação e adiar serviços que não sejam essenciais. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

