Motoristas que precisam seguir para seus compromissos na manhã desta quinta-feira (24) enfrentaram um verdadeiro nó no trânsito na região do Cabral, em Curitiba. Um poste pendendo para a via exigiu a interdição da Rua Coronel João Alencar Guimarães Filho, a partir do cruzamento com a Rua dos Funcionários. Esta rua é uma rápida, com quatro faixas, que faz a ligação de bairros como Boa vista, Bacacheri, Santa Cândida com o Cabral, Centro Cívico e posteriormente o Centro de Curitiba.

Atualização! Por volta das 11h40, o trânsito no local estava fluindo em apenas uma das quatro faixas.

Agentes da Setran estão no local. Porém, a região que normalmente já é de trânsito intenso em dias normais, com o bloqueio virou um verdadeiro caos, já que motoristas que pretendem seguir pela Rua Coronel João Alençar Guimarães Filho precisam fazer um desvio (saiba mais abaixo).

A via que ficou horas interditada em Curitiba tem quatro pistas de rolagem e intensa circulação de ônibus do transporte coletivo, já que ali perto fica o Terminal do Cabral.

A rápida precisou ser interditada por causa de um poste que está pendendo. O local passa por uma grande obra nas galerias pluviais entre a Rua dos Funcionários e a Rua Chichorro Junior. A obra deve levar 20 dias. A Rua São Luiz alaga com frequência e já foi alvo de notícias aqui na Tribuna.

Motoristas que seguem sentido Centro devem fazer o seguinte: Pegar a esquerda na Rua dos Funcionários, depois direita na Rua Belém, novamente direita na Rua Chichorro Junior, para então voltar para a rápida que passa a se chamar Rua São Luiz.

