A realização de simulação de eventos críticos em todas unidades educacionais, a inclusão das escolas municipais no programa Muralha Digital, com câmeras de monitoramento ao vivo e botão de pânico, além de dez equipes da Guarda Municipal (GM) dedicada ao atendimento exclusivo das escolas, são os planos da Prefeitura de Curitiba para prevenir tragédias como as ocorridas em Santa Catarina e São Paulo.

As ações foram apresentadas aos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), nesta terça-feira (11), pelos secretários de Educação, Maria Silvia Bacila, e de Defesa Social, Péricles de Matos.

Segundo a secretária de Educação, Maria Bacila, o Programa Conhecer Para Prevenir, o CPP, treina todas as crianças, estudantes e profissionais da rede municipal de Educação para agir em situações de emergência, como tiroteios e incêndio, treinando rotas de fuga e estancamento de salas de aula.

“É um programa que trabalha na profilaxia, ele fortalece o tecido social das unidades”, disse a secretária. O CPP foi criado em 2005 para preparar a comunidade escolar para situações de risco e emergências.

Ainda segundo ela, esse é um programa que “já salvou muitas vidas em Curitiba, inclusive de pessoas doentes que ameaçaram as nossas unidades. São situações que nós buscamos não fazer alarde”, explicou.

A Maria Bacila informou que não são situações que são publicadas, mas que há registros de como o CPP foi eficiente. “[Em situações de] assalto, de pessoas que ameaçaram estudantes com faca. As crianças e os profissionais sabiam agir nessas situações de extrema dificuldade”, disse ela, que destacou a inclusão das escolas no programa Muralha Digital.



“Todas as nossas escolas, as 185, estão linkadas com a Muralha Digital e têm botão do pânico. Agora vamos começar a segunda etapa da instalação da Muralha Digital, nos Centros Municipais de Educação Infantil [CMEIs]”, anunciou a gestora pública, que expôs ter havido quatro acionamentos dos botões de pânico em março.

A secretária ainda disse que são realizadas simulações periodicamente. “Mas a discussão da segurança pública é muito maior. É um problema sério que não é só do Brasil, é do mundo todo, pois vivemos em uma sociedade doente”, opinou Bacila.

Defesa Social

Já o secretário de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, pediu tranquilidade aos pais. “Temos tecnologia, protocolos e pessoas preparadas para fazer a intervenção. Das cidades do Brasil, Curitiba é a melhor preparada para enfrentar eventos dessa natureza, porque adaptamos as nossas estratégias e a nossa logística”, afirmou.

Segundo o secretário, são 406 câmeras instaladas nas 185 escolas e botão de pânico em todas elas, que podem ser acionados quando o funcionário municipal perceber qualquer anormalidade. Imediatamente, segundo Matos, a Muralha Digital manda uma equipe da GM ou Polícia Militar (PM) mais próxima para o atendimento da ocorrência. “Temos dez viaturas destacadas, nas regionais, para atendimento ao serviço de educação municipal, fazendo trabalho preventivo”, destacou Matos.

Audiência pública

Diante de vários pedidos dos vereadores da CMC para abrir para perguntas dos parlamentares, o presidente Marcelo Fachinello (PSC) informou que a vinda dos secretários, conforme acordada com o líder do governo, Tico Kuzma (PSD), não previa interpelações, uma vez que há a sinalização de que uma audiência pública seja feita para discutir a segurança nas escolas.

“Neste momento, eles vieram para expor de forma simples e direta as ações, para que os pais possam mandar seus filhos para as escolas [com tranquilidade]”, contemporizou o vereador.

