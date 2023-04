Incêndio destrói casa em Colombo e moradores pedem ajuda da comunidade

Um incêndio, na manhã desta terça-feira (11), destruiu uma casa de madeira, no bairro Rio Verde, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações dos moradores, uma vela causou o fogo, que se alastrou rapidamente e consumiu a moradia. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi rapidamente atendida e o incêndio contido em pouco tempo. Os moradores da residência estavam dormindo na hora da ocorrência mas conseguiram sair sem ferimentos.

“A casa já estava bem precária e eles estavam usando velas porque a energia já tinha sido cortada”, explica Clarina Fernandes, cunhada do proprietário. Ela conta que na casa moravam o dono, Davenir de Oliveira, 62 anos, e os dois filhos.

De acordo com a Clarina, Oliveira está com dificuldades financeiras e, por causa da idade, não consegue emprego. Por isso, a família conta com a ajuda da população para reconstruir parte da casa. “Estamos aceitando telhas, tábuas, qualquer material para a gente levantar pelo menos um cômodo”, apela.

Doações

Segundo informou a família, estão sendo aceitas também doações de roupas masculinas, dos tamanhos M e G, e móveis. “Nós temos onde guardar e qualquer coisa é bem-vinda”, comenta a Clarina.

Ela disponibilizou o PIX para doações em dinheiro: eleanefernandes92@gmail.com. “Tudo que a gente conseguir, vamos apresentar as notas fiscais para comprovar que o dinheiro foi para a construção”, garante.

