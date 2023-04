Um vazamento de Nafta, no Porto de Paranaguá, no Litoral, paralisou as operações marítimas dos terminais por mais de 48 horas. O incidente ocorreu na noite do último domingo (9), quando um duto subterrâneo rompeu. As casas de seis famílias do entorno foram isoladas e os trabalhos de limpeza das galerias pluviais iniciaram imediatamente após o incidente. Apesar da área já estar liberada para os serviços no porto, as famílias que tiveram que deixar suas residências ainda não tem prazo para voltar para casa.

Em comunicado, nesta terça-feira (11), a administração do Porto de Paranaguá informou a liberação da operação de navios no Píer Público de Granéis Líquidos, onde ocorreu o vazamento. Também informou que os trabalhos de limpeza continuam. Técnicos da Terin seguem com os serviços de identificação do local do rompimento do duto subterrâneo, para adotarem as medidas corretivas.

O vazamento ocorreu no terminal marítimo Terin, durante a operação de descarga da embarcação. A Nafta é um composto utilizado como matéria-prima na indústria petrolífera, com alto potencial de morte se ingerido ou inalado.

O Corpo de Bombeiros também divulgou nota sobre os trabalhos operacionais, que seguem esta semana, e informou que o trânsito de veículos pesados na região está sendo liberado gradativamente, mantendo a restrição de acesso a veículos de carga para os terminais da Catallini e Transpetro.

A próxima reunião do comitê de emergência está agendada para esta terça-feira e nela serão avaliadas as próximas ações. Também se há necessidade de novas paralisações.

Durante toda a segunda-feira (10), ações de controle e limpeza foram efetivadas, com a coordenação do Corpo de Bombeiros, TERIN e do PAM – Plano de Ajuda Mútuo, da Portos do Paraná. Uma comissão investigativa foi formada para avaliar danos e responsabilidades sobre o ocorrido.

