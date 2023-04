As atividades do terminal marítimo Terin, que opera no Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, estão suspensas depois do vazamento de nafta. A suspensão temporária do serviço começou na noite de domingo (9). Nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com a autoridade portuária, o problema ocorreu durante a operação com o produto químico na Avenida Coronel Santa Rita. Segundo a Portos do Paraná, o local segue interditado na manhã desta segunda-feira (10). Os vizinhos do local precisaram deixar as casas, a rua que dá acesso ao espaço está fechado. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros permanecem na região.

Segundo a corporação, por volta das 20h30min, um duto subterrâneo que liga o navio à uma empresa portuária em Paranaguá foi rompido. O vazamento ocorreu na hora da descarga do navio. Sendo que o produto extravasado é o NAFTA nº ONU 1268, espalhando-se em via pública e nas galerias pluviais.

“De imediato, foi feito isolamento conforme os parâmetros de segurança, encontrando-se na operação diversas empresas e órgãos da região (IAT, Bombeiros, Defesa Civil). Ainda, foi realizada evacuação de pessoas de residências e empresas próximas a área de risco, e feita leitura de nível de explosividade com a utilização do equipamento próprio, nos bueiros próximos ao local constatando atmosfera explosiva. Por este motivo, foi aplicada uma camada de espuma para diluição do produto, tanto na via pública, como nas galerias. Realizando também a sucção do produto pela empresa e destinado em um local de resíduos próprios. Os registros de ligação da tubulação foram fechados e o vazamento foi estagnado. Foi isolado a área da baía para embarcações não transitarem próximo a área.

O que é Nafta?

A nafta é utilizada como matéria-prima em indústrias do ramo petroquímico. A nafta é um gás derivado do petróleo, utilizado na fabricação de solventes, que vira líquido em contato com ar.

Onde foi?

A Terin é um terminal marítimo alfandegado que iniciou suas operações em 2016, e armazena granéis líquidos.

