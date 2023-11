O Santuário de Schoenstatt, localizado no bairro Campo Comprido, em Curitiba, realizará um bazar neste sábado (4). O evento acontecerá das 9h às 16h.

No bazar de produtos usados estarão disponíveis peças de vestuário feminino, masculino e infantil. O dinheiro arrecadado na atividade será destinado para as obras do Santuário.

O bazar de usados acontecerá na Casa Padre Kentenich, localizada ao lado da capela. O Santuário de Schoenstatt fica na Rua Padre José Kentenich, 552.

Tradicional em Curitiba, o Santuário foi fundado em 1985. O terreno de mais de três alqueires onde está localizado foi uma doação de quatro irmãs polonesas da família Kulik.

Serviço

Bazar de produtos usados em Curitiba

Onde: Santuário de Schoenstatt

Endereço: Rua Pe. José Kentenich, 552, Campo Comprido, Curitiba

Horário: das 9 horas às 16 horas

