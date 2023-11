Calendário de feriados 2024; ano bissexto faz bagunça nas folgas

Em 2024 teremos mais um ano bissexto, que se caracteriza por termos um dia a mais em fevereiro (29 ao invés dos 28 habituais). Este evento acontece a cada quatro anos e tradicionalmente dá uma bagunçada nos planejamentos de folgas considerando o calendário nacional de feriados. Se em 2023 foram várias possibilidades de folgas prolongadas, para 2024 a notícia não é boa.

O calendário de 2024 tem nove feriados nacionais, alguns locais e outros com pontos facultativos. Apenas em uma oportunidade (Corpus Christi) será possível gozar do feriadão prolongado.

Para quem mora em Curitiba, a possibilidade de emendar o feriado da independência, já que no dia 8 de setembro é dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da capital paranaense. é sempre uma alegria. Porém…

Confira a seguir o calendário de feriados de 2024:

