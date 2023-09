Tem dívidas com a Sanepar? Neste sábado (16), 36 Centrais de Relacionamento da empresa em localizadas em 28 cidades do Paraná vão atender presencialmente, das 8h às 12h, com o objetivo principal de facilitar a negociação de débitos e o cadastramento no programa Água Solidária. Os clientes têm até o fim de setembro para parcelar débitos em até 48 meses, com juros de 0,5% ao mês.

Neste Reclip (Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular) não será cobrada multa de 2% referente às faturas em atraso e não há obrigatoriedade de valor mínimo de entrada e nem na parcela.

A cobrança só é feita nas faturas no mês seguinte ao da negociação. Também não há nenhum pedido de transferência bancária, de pagamento em espécie ou por cartão no momento ou após a negociação. Caso alguém solicite qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, a orientação é denunciar para a empresa (www.sanepar.com.br).

Além das Centrais de Relacionamento que atendem em horário comercial de segunda a sexta-feira, o parcelamento pode ser feito pelos canais digitais: WhatsApp (41) 99544-0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, telefone 0800 200 0115 ou, ainda, por meio do site da Sanepar.

Programa Água Solidária

A abertura das Centrais de Relacionamento também vai possibilitar a adesão dos clientes ao programa Água Solidária, que beneficia famílias com tarifa reduzida. Têm direito aquelas com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados e têm consumo de até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

Confira a lista de Centrais de Relacionamento que abrem neste sábado

