Três apostas de Curitiba e região metropolitana ficaram no quase, a apenas uma dezena do prêmio da Mega Sena 2632 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo. Por terem acertado a quina da Mega Sena que estava acumulada em R$ 6 milhões, cada uma das apostas garantiu um prêmio de consolação de R$ 33,8 mil. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio para sábado saltou para R$ 9 milhões.

>> Números do resultado da Mega Sena 2632!

A aposta de Curitiba foi feita pelo Internet banking. Foi do tipo simples, o que garantiu um prêmio de R$ 33.801,98. Além da aposta de Curitiba, a quina da Mega Sena 2632 milionária premiou uma aposta de Colombo, feita na Loteria Paloma. Outra aposta é de Campo Largo, feita na loteria Bom Jesus, e também garantiu prêmio de R$ 33.801,98. Veja os detalhes abaixo!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de Aposta Cotas Prêmio CAMPO LARGO/PR BOM JESUS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$33.801,98 COLOMBO/PR LOTERIAS PALOMA 6 Não Simples 1 R$33.801,98 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$33.801,98

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Você já viu essas??

LUTO!! Greca atualiza obras em trevo caótico de Curitiba e crava: “fica pronta até… Tudo errado! “Fisioterapeuta” de araque é presa em operação contra diplomas falsos VÍDEO!! FLAGRA!!! Bairro histórico de Curitiba é só problema: briga, droga e confusão!