Chegou a hora de conferir as dezenas sorteadas pela Caixa para o concurso 2632 da Mega-Sena. Nesta quinta-feira (14/09) a loteria dos milhões pagará ao acertador das seis dezenas o montante de R$ 6 milhões. Mas não é só isso. Quem acertar quatro ou cinco dezenas também leva prêmios em dinheiro. O sorteio será as 20h. Atualize para ver o resultado!

A lista dos ganhadores da Mega-Sena será divulgada em breve pela Caixa. E aí, será que a sorte sorriu para você?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!