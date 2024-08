Sábado tem mutirão de orientação jurídica gratuita na Rua XV

No sábado (31), das 07h30 às 15h, professores e estudantes do curso de Direito da PUCPR realizam um mutirão de orientação jurídica na Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba. O evento promovido pela Escola de Direito oferecerá orientações à população de forma gratuita nas áreas: Previdenciária, Família, Civil e Trabalhista.

“O objetivo principal do evento é oferecer suporte legal à comunidade local, garantindo o acesso à justiça e auxiliando aqueles que necessitam de orientação jurídica. Com a ação oferecemos o exercício pleno da cidadania, além de cumprirmos a nossa missão institucional de servir a comunidade onde estamos inseridos”, explica Renata Ceschin Melfi de Macedo, coordenadora da Escola de Direito da PUCPR.

Preço do Etanol oscila até R$ 1 em Curitiba com queimadas em SP

No Direito Previdenciário, a população receberá orientações em relação a aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, assistência social, INSS, entre outros temas.

Quem tiver dúvidas trabalhistas, como hora extra, trabalho noturno, intervalos legais (férias e descanso semanal remunerado), também poderá conversar com a equipe da PUCPR.

Na área do Direito das Famílias, orientações acerca de divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, reconhecimento de filhos, investigação de paternidade, sucessões, ordem dos herdeiros, partilha e inventário também serão feitas no mutirão.

+ Leia mais: Tradicional Feira da Louça de Campo Largo começa nesta quinta

Dúvidas relacionadas ao Direito Civil, como contratos, serviços, compras na internet, acidentes de trânsito, indenização por dano moral e material e Direito do Consumidor também serão atendidas durante a ação.

A distribuição de senhas começa às 7h30 e a estrutura será montada em frente ao relógio da Praça Osório, na Av. Luiz Xavier, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Des. Ermelino de Leão.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!