Preço do Etanol oscila até R$ 1 em Curitiba com queimadas em SP

Motoristas de Curitiba que foram abastecer em algum posto de combustível da capital paranaense nos últimos dias podem ter reparado na variação de preço do etanol. O site Menor Preço aponta que diversos postos estão cobrando R$ 4,99 nesta quarta-feira (28).

Conforme o histórico da plataforma, em seis dias um posto que fica no Centro de Curitiba teve aumento de R$ 1. Na última quinta-feira (22) o etanol custava R$ 3,99 nesse local. Já nesta quarta o valor subiu para R$ 4,99.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Além desse caso, o histórico da plataforma também mostra uma elevação em outros postos. Nesse período de uma semana, muitos lugares que estavam vendendo o etanol por R$ 4,07 e R$ 4,09 também subiram para R$ 4,99.

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Paranapetro – Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná, informou que “surgiu no mercado uma perspectiva de aumento de preço devido aos incêndios em São Paulo, que atingiram muitos canaviais. A região é uma das maiores produtoras do país e grande fornecedora para o Paraná”.

No entanto, o sindicato reforça que não pode realizar pesquisas e nem fazer qualquer tipo de acompanhamento de preços. Por isso, vale ressaltar que essa é apenas uma perspectiva do mercado.

Outro ponto levantado pela Paranapetro são as promoções. “Diante disso, o que pode ter ocorrido é o encerramento de promoções que vinham sendo realizadas no varejo para o consumidor, fruto da acirrada concorrência neste elo do setor de combustíveis. Vale ressaltar que a baixa notada nos postos nas últimas semanas não foi reflexo de política de preços das distribuidoras, que continuaram, na média, ancoradas em patamares mais altos, mas sim decorrentes da citada concorrência”, finaliza nota.

Etanol barato em Curitiba

Antes de abastecer, motoristas de Curitiba podem sempre fazer uma pesquisa de preço pelo site ou aplicativo Menor Preço. Com informações atualizadas em tempo real conforme as vendas dos estabelecimentos, a plataforma exibe um mapa com os valores do item buscado pelo consumidor.

Portanto, além do etanol, motoristas também podem consultar os preços da gasolina e diesel em Curitiba.

Por exemplo, uma pesquisa realizada na tarde desta quarta-feira (28) mostra que o litro de etanol mais barato em Curitiba custa R$ 3,87. Já o mais caro está R$ 4,99.

