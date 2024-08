Tradicional Feira da Louça de Campo Largo começa nesta quinta

Entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, o City Center Outlet Premium, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, será palco de um dos eventos mais aguardados da região: a 31.ª Feira da Louça. O evento promete trazer milhares de peças com descontos especiais, além de diversas novidades da indústria local e exposições de arte. A entrada será gratuita.

Para o presidente do Sindilouça-PR, Fabio Germano, o evento tem sido crucial para fortalecer a indústria local e posicionar Campo Largo como um dos principais centros de produção de louça do país, o mais produtor de porcelana. “No ano passado, recebemos mais de 120 mil pessoas em um evento que destacou peças com preços diferenciados, lançamentos de marcas paranaenses e uma maior integração com o setor de restaurantes e bares de todo o Brasil. Isso fortalece nosso relacionamento com empresários de todo o país e renovou as louças dos consumidores da região”, destaca Fabio.

Para chamar a atenção dos potenciais visitantes, os organizadores, com o talento do artista campo-larguense Toto Lopes, criaram a Dama da Louça, que circulou por toda a região, incluindo o Parque de Vila Velha e a cidade de Araucária. A obra tem como objetivo agregar arte a um evento já consolidado na região, além de reconhecer o processo produtivo das louças, que ainda passa por vários processos manuais, e valorizar o trabalho dos artesãos e artistas locais.

A Feira da Louça atrai tanto entusiastas da arte, quanto consumidores em busca de produtos de qualidade a preços especiais. No ano passado, o evento recebeu mais de 120 mil pessoas.

De acordo com a gerente de Marketing do City Center Outlet Premium, Fernanda Hickson, este ano, o evento acontece em um espaço duas vezes maior que na edição anterior, ocupando 6 mil m2 da área de exposições do empreendimento. “Receber a Feira da Louça é um marco significativo para nós. O evento não apenas valoriza a tradição e a arte da produção de louça local, mas também fortalece nossa conexão com a comunidade e com visitantes de todo o país. Estamos orgulhosos de oferecer uma estrutura completa para que todos possam viver uma experiência única, repleta de cultura, criatividade e, claro, peças incríveis com preços especiais”, afirma.

O City Center Outlet oferece facilidades que atraem ainda mais o público, incluindo estacionamento gratuito para mais de dois mil veículos, uma praça de alimentação variada com opções de restaurantes, fast-food, sobremesas, cafés e chocolaterias, além de banheiros, fraldários e um espaço família. O local também conta com um espaço kids com recreadores.

A 31ª Feira da Louça de Campo Largo acontece de 29 de agosto a 8 de setembro. O City Center Outlet Premium fica na Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. Acesso pelo km 122 da BR 277, no sentido Curitiba a Ponta Grossa. A entrada é gratuita. A feira ficará aberta das 10h às 22h.

