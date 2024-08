Samuel Rosa faz show solo em Curitiba neste sábado

Depois de uma longa espera, Samuel Rosa viaja o Brasil com a nova turnê “Samuel Rosa Tour”. Neste sábado, 31 de agosto, é a vez de Curitiba receber o cantor mineiro no palco do Teatro Positivo, às 21h15. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100, pelo Disk Ingressos. A apresentação em Curitiba tem a produção da RW7 Production & Entertainment.

O show novo traz algumas das músicas do álbum novo, “Rosa”, como o primeiro single lançado “Segue o Jogo”, e a elas vão se juntar composições próprias, que foram lançadas durante os últimos 30 anos. “Quero trazer para o show novo as músicas que compus ao longo desses anos, muitas já conhecidas pelo grande público, agora tocadas com a assinatura que minha nova banda imprime naturalmente”. Assim como tem feito nos shows solo, Samuel também interpreta releituras de músicas que gravou com outros artistas.

Samuel Rosa destaca que é um show híbrido e, assim como o álbum, a ideia é privilegiar as levadas, os beats e a parte mais suingada do disco e da sua carreira. “Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, reflete.

Vale dizer que, desde 2019, já prevendo a parada do Skank, Samuel Rosa vem tocando com a sua banda. “São músicos com muita experiência. Doca Rolim já tocou comigo muitas vezes; Alexandre Mourão já fazia parte da minha primeira banda e tocamos juntos no projeto solo com Lô Borges; o Pelotas (Pedro Kremer) era do Cachorro Grande e eu já admirava o trabalho dele, e o Marcelo Dai, um virtuoso baterista, foi apresentado pelo meu filho Juliano e, apesar de jovem, já é muito conhecido na cena belo-horizontina, além de já ter tocado com Liniker e outras atrações internacionais”, descreve o Samuel, destacando também que, por conta desse tempo já juntos, eles estão entrosados e com a química muito boa.

“O comprometimento de cada músico deixou o trabalho muito fluido”. Mais três músicos formam o naipe de metais e completam a banda que acompanha Samuel no palco: Pedro Aristides (trombone), Vinícius Augusto (saxofone) e Pedro Mota (trompete). Todos eles fizeram parte da gravação do álbum “Rosa” nos meses de janeiro e fevereiro.

Depois de tantos anos tocando de forma assídua, em vez de tirar um ano sabático, Samuel optou por seguir na estrada com essa mesma banda, exatamente para criar essa conexão e química que tem hoje. Agora pretende inserir nessa nova tour aquilo que virou sua marca: um show vibrante, com energia e sempre aliado a algumas baladas clássicas.

Serviço

Samuel Rosa em Curitiba

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: abertura da casa às 20h15 e show às 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 100,00 a R$ 660,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Call-center:

(41) 3315-0808 – de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h

Classificação: 16 anos

Realização: RW7 Production & Entertainment

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!