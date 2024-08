Tradicional balada de Curitiba vai fechar as portas depois de 10 anos

Chega ao fim mais uma era na noite curitibana. O Paradis Club, referência em Curitiba por suas festas com temáticas com ritmos plurais, sua qualidade de serviços e por reunir um dos públicos mais interessantes no cenário, anuncia o encerramento de suas atividades. Os proprietários da casa, que funcionou por 10 anos ininterruptos (fechando apenas por determinações na pandemia), acreditam que o ciclo deve ser encerrado para que as boas memórias fiquem marcadas e novos projetos sejam criados: “Fica em nós a sensação de dever cumprido, de um legado que deixaremos não só para a cena do entretenimento, mas para inúmeras pessoas que se conectaram com uma proposta qualitativa e mais humana de atendimento e hospitalidade ao longo desses 10 anos”, explicam Tato Cappora e Flávia Prieto.

O projeto começou no ano de 2014, ocupando o casarão histórico construído em 1893 na Rua Paula Gomes, que foi totalmente restaurado e adaptado, valorizando sua história e sua arquitetura, trazendo tendências de clubs internacionais de sucesso para Curitiba e promovendo festas e selos que se destacam até hoje na cena do entretenimento da cidade. “Nesses 10 anos nasceram no Paradis grandes festas, cresceram vários profissionais, como produtores culturais, DJs, bartenders, fotógrafos, promoters, que hoje são super reconhecidos e premiados na cidade. Recebemos prêmio de inovação, promovemos festas para grandes marcas internacionais. Tudo isso nos mostra que o Paradis Club se encerra para ficar marcado na história de Curitiba”, explicam. O club recebeu o Prêmio Bom Gourmet de “bar que se reinventou” com sua operação de coquetel bar e foi responsável por produções para marcas como a italiana Dolce & Gabbana.

Além das festas, pessoas de destaque nos mais variados segmentos passaram pela pista e pelas “gaiolas” da casa, como Elke Maravilha e Ney Matogrosso, reunindo também grandes nomes da área da moda nacional e internacional, como Ronaldo Fraga, arquitetos premiados, designers, artistas plásticos e atores de sucesso. “Nosso muito obrigado a todos que estiveram com a gente desde o ínicio, aos que chegaram atualmente, aos nossos amigos e a família Paradis. Nada se perde! Tudo se transforma. Chegou a hora de novos voos. Au Revoir”, completam Tato Cappora e Flávia Prieto.

Programação “Au Revoir – O Paradis Club agora vai voar”

Para marcar o encerramento das atividades, o Paradis Club promove uma programação especial intitulada “Au Revoir”, que significa “até logo” em francês. No total, serão nove festas que fizeram grande sucesso nesses 10 anos da casa para que o público possa curtir os últimos dias de atividades, que prometem muita nostalgia e memórias afetivas.

No dia 6 de setembro (sexta-feira), véspera de feriado, ocorre a “Hits Don`t Lie”, uma festa com curadoria especial das músicas mais quentes do mundo do pop. Já no feriado do dia 7 de setembro (sábado), será a vez da “Lavanda”, reunindo música eletrônica focada em dar visibilidade ao universo feminino, com a participação da renomada “Clementaum”.

Em 13 de setembro (sexta-feira) a pista recebe a “Discontrole”, coletivo de festa sempre com imponentes decorações, destacando várias sonoridades de música eletrônica. No dia 14 de setembro (sábado) será a vez da marcante “Brasilidades”, que traz a energia e o melhor da música brasileira, ancorada pelo DJ Gil Preto.

E na penúltima semana, no dia 20 de setembro (sexta-feira), a festa “Funk You”, com soul music, muita música brasileira, break, hip hop e disco house. Já no dia 21 de setembro (sábado) é a vez da “Cafonalha”, com brega hits atuais e atemporais. No domingo, 22 de setembro, quem ocupa o Paradis Club é o evento “Fusão Criativa”, que reúne moda, música, arte e gastronomia, fomentando o empreendedorismo local.

Encerrando a programação, na última semana de atividades, no dia 27 de setembro, a plataforma de informação cultural e de entretenimento, o Curitiba Cult, promove a sua festa de aniversário de 11 anos, com música pop de todas as épocas. E, finalizando, no dia 28 de setembro, a festa que nasceu com o Paradis Club, a “Caliente”, traz a edição “Hasta La Vista”, com várias vertentes da música latina e, principalmente, com muito reggaeton.

Mais informações e novidades pelas redes sociais oficiais do Paradis Club, pelo Instagram @paradisclub e pelo Facebook.com/paradisclubbrasil

Confira a programação

6 de setembro (sexta-feira) – Hits Don`t Lie

7 de setembro (sábado) – Lavanda

13 de setembro (sexta-feira) – Discontrole

14 de setembro (sábado) – Brasilidades

20 de setembro (sexta-feira) – Funk You

21 de setembro (sábado) – Cafonalha

22 de setembro (domingo) – Fusão Criativa

27 de setembro (sexta-feira) – Curitiba Cult 11 Anos

28 de setembro (sábado) – Caliente Hasta La Vista

Serviço

Au Revoir – O Paradis Club agora vai voar

Programação especial de encerramento do Paradis Club

Data: 6 até 28 de setembro (sextas e sábados)

Local: Paradis Club (Rua Paula Gomes, 306 – São Francisco)

Informações pelo Instagram @paradisclub

