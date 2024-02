No último fim de semana do pré-carnaval de Curitiba, o bloco Garibaldis e Sacis vai sacudir o bairro Sítio Cercado com bastante folia e samba no pé neste domingo (4). Garantindo a segurança dos participantes e a fluidez do tráfego, bloqueios de trânsito serão feitos na região da Rua São José dos Pinhais. Linhas de ônibus também terão desvios.

Os 12 bloqueios para o evento serão feitos das 13h às 21h. A Rua São José dos Pinhais, onde o bloco fará o desfile, ficará bloqueada entre as ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares.

+ Veja mais: Estrutura de carnaval vai bloquear rua no Centro de Curitiba e mudar rotas de ônibus

Os demais bloqueios serão nas ruas Desembargador Francisco de Paula Xavier Filho, Lupionópolis, Luiz Gurgel do Amaral Valente, Professora Luiza Borges Fanini e Moysés Gutztein. Todas estas ruas serão bloqueadas entre as ruas Antônio Simões de Oliveira e Pedro Airton Zimmermann.

Agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região. Membros da Guarda Municipal e da Fundação Cultural de Curitiba estarão auxiliando as pessoas que passarem pelo local.

+ Veja também: Tarifa metropolitana vai ficar mais cara a partir de segunda; veja o novo valor

Linha de ônibus

Com os bloqueios para o pré-carnaval 2024 Garibaldis e Sacis, duas linhas de ônibus terão desvios na região das 13h às 21h:

524 – Bairro Novo B/C;

541 – Bairro Novo A.

Alterações podem ser conferidas clicando aqui.

