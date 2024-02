De olho no trânsito

Atenção motoristas e moradores do Cajuru, tem mudanças no trânsito do bairro. A partir desta terça-feira (27), as ruas Pedro Bocchino, Ninon Muller Piske, Raul de Oliveira, Carlos Alfredo de Morães, Engenheira Enedina Marques e Fábio Roger Mendes passam a ter sentido único.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), responsável pela mudança, a alteração tem o objetivo de trazer mais segurança para os 1.300 estudantes da Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag, que circulam pela região e necessitam fazer o embarque e desembarque diariamente.

Seis ruas do bairro Cajuru passam pela mudança de sentido do trânsito. Imagem: Divulgação/SMCS

Novo sentido

Passam a ter sentido único de circulação: a Pedro Bocchino, da Rua Carlos Alfredo de Morães para a Raul de Oliveira; Ninon Muller Piske, da Rua Luiz França para a Pedro Bocchino; Raul de Oliveira, da Pedro Bocchino para a Engº Costa Barros; Carlos Alfredo de Morães, da Antônio Barbosa de Oliveira para a Pedro Bocchino; Engenheira Enedina Marques, da Fábio Roger Mendes para a Ninon Muller Piske; e a Rua Fábio Roger Mendes, da Pedro Bocchino para a Luiz França.

De acordo com a Setran, a medida atende pedidos da população que circula pela área e da comunidade escolar. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas na região.

Intervenções no trânsito

Intervenções como essa no trânsito da cidade, conforme a Prefeitura de Curitiba, são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais oficiais.

