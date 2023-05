Rompimento em adutora provoca falta de água em 13 bairros de Curitiba

A Sanepar informa que, no fim de tarde desta quinta-feira (25), houve o rompimento de uma adutora no Centro de Reservação Bacacheri, em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Bacacheri, Boa Vista, Ahú, Atuba, Barreirinha, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Cachoeira e Abranches.

A manutenção deve ser concluída em torno das 5 horas da manhã de sexta (26), e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado por volta das 17 horas de sexta (26).

LEIA TAMBÉM:

>> Fábrica de Curitiba é impedida pela Justiça de funcionar em período noturno

>> Rua de bairro gigante de Curitiba tem novo sentido a partir desta quinta-feira

Nesta situação, a orientação é para que os moradores façam uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!