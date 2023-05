Fábrica de Curitiba é impedida pela Justiça de funcionar em período noturno

A Justiça do Paraná determinou que uma indústria de produtos de borracha, localizada no bairro Portão, em Curitiba, deixe de funcionar no horário noturno. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção do Meio Ambiente após moradores da região reclamarem do constante barulho e poluição causada pela indústria.

De acordo com a ação civil pública, que foi ajuizada pelo Ministério Público, a indústria de borracha funcionava ininterruptamente, 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

Laudos constataram que os níveis de emissão de gases estão dentro dos limites legais, sem produção de fumaça ou fuligem, apesar do odor desagradável. No entanto, a decisão determinou que a empresa respeite o horário de descanso da vizinhança. Por se tratar de um bairro residencial, o funcionamento da indústria deve seguir das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira.

