Rompimento de cabos interfere atendimento de emergência em Curitiba

Os telefones de emergência 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil) estão fora do ar desde a noite desta quarta-feira (14), devido ao rompimento de cabos causado pela queda de uma árvore na região do bairro São Francisco. Equipes de manutenção trabalham desde a noite para restabelecer o serviço de internet, que afeta também outros clientes da empresa Ligga. Ainda não há previsão de retorno do serviço.

Com a indisponibilidade temporária do atendimento pelo telefone 153 da Guarda Municipal e 199 da Defesa Civil, o cidadão tem a opção de ligar para os telefones 190 da Polícia Militar ou 193 do Corpo de Bombeiros.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-277: Vazamento de carga tóxica após acidente exige limpeza minuciosa

>> Ciclone extratropical causa ressaca e imagens incríveis no litoral do Paraná; Vídeo!

As solicitações também podem ser feitas pela Central 156 da Prefeitura de Curitiba, que irá direcionar os pedidos à Guarda Municipal.

Durante o período de interrupção temporária do serviço telefônico, a Guarda Municipal continuará seu patrulhamento normal e estará à disposição da população em seus postos fixos de atendimento. Em caso de emergência, o cidadão pode se dirigir até esses locais e solicitar atendimento imediato ou então entrar em contato pelo telefone fixo dos postos.

Os endereços e telefones estão disponíveis no link.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos