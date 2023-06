BR-277: Vazamento de carga tóxica após acidente exige limpeza minuciosa

A limpeza de uma parte da pista no KM 12 da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, segue sendo realizada nesta quinta-feira (15). A boa notícia é que não houve contaminação de um açude que fica próximo do ponto do acidente.

Um caminhão que transportava ácido fórmico, usado como fixador de corantes em tecidos acabou se envolvendo em um acidente com outro veículo na noite de quarta-feira (14).

+Leia mais! Ciclone extratropical causa ressaca e imagens incríveis no litoral do Paraná; Vídeo!

A rodovia chegou a ser fechada, mas a liberação de uma pista ao trânsito ocorreu ainda na madrugada no sentido Curitiba Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), são três quilômetros de congestionamento.

Não existe a previsão de liberação da segunda faixa, mas funcionários de uma empresa que presta atendimento nesses casos de maior gravidade fizeram uma grande vistoria no local. O vazamento do produto foi contido e não houve contaminação de um açude que fica na região.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos