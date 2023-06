Com 53 casos casos e oito mortes confirmadas pelo país até quarta-feira (14) pelo Ministério das Saúde, a febre maculosa aos poucos vem preocupando a população. O Paraná confirmou o primeiro caso da doença em 2023 nesta quarta e a Secretaria Estadual da Saúde logo emitiu uma nota de alerta, dizendo que monitora a doença no Estado. Símbolo de Curitiba, as capivaras são hospedeiras do vetor desta doença, mas há risco?

A doença – que causa febre, dor muscular, dor de cabeça e náuseas – não é transmitida diretamente entre pessoas pelo contato. A febre maculosa é causada pela bactéria rickettsia, transmitida pela picada de carrapatos do gênero amblyomma. O quadro é agravado com náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas. Nos casos mais graves, pode haver paralisia, começando nas pernas e subindo até os pulmões, causando parada respiratória.

Pequeno e aparentemente inofensivo, o carrapato é um parasita bastante comum no Brasil. Em Curitiba, um símbolo da cidade é um dos principais hospedeiras do aracnídeo. As capivaras podem sim carregar carrapatos, que podem carregar a bactéria rickettsia. Os roedores, então, são um risco? Especialista esclarece.

O prefeito de Curitiba Rafael Greca, inclusive, deu um puxão de orelha em um homem que fez carinho em uma capivara no Parque Barigui e postou o vídeo nas redes. “Isso NUNCA se faz”, relembre aqui o esporro do prefeito.

A reportagem da Tribuna do Paraná conversou com o professor titular de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) para desenvolver estratégias pra o controle de carrapatos, Marcelo Beltrão Molento, para esclarecer as principais dúvidas da doença. Logo de cara, o professor respondeu: as capivaras NÂO são um risco.

“O mais importante é dar foco no risco sanitário do carrapato em si. Capivaras podem ter carrapatos, cavalos, aves, cachorros, bovinos. Existe muito uma questão de especificidade”, esclarece o professor. Há várias espécies de carrapato, mas pelo menos quatro ou cinco do gênero amblyomma que podem hospedar a bactéria causadora da doença.

Há também várias bactérias do gênero rickettsia, mas apenas uma espécie específica que pode causar febre maculosa. “Em Curitiba temos várias espécies de carrapato, que também carregam a bactéria rickettsia, mas não foi encontrada a [bactéria] da espécie que causa a doença grave”, revela o especialista.

Automedicação pode agravar a doença

Uma infecção por febre maculosa é como uma Loteria, mas ao contrário? Pode-se dizer que sim. Por isso, é preciso manter sempre o alerta da doença. “Andar a cavalo, visitar um parente no interior, numa fazenda, chácara. É importante fazer uma inspeção principalmente em crianças. Se encontrado um carrapato, que ele seja retirado o mais rapidamente possível”, recomenda Molenta.

Nem todo carrapato carrega a bactéria vetor da doença. Mas, ao notar a picada, fique atento aos primeiros sintomas: febre, dor muscular, dor de cabeça, náuseas. A doença evolui rápido, em menos de uma semana pode levar a óbito se não tiver orientação médica adequada.

“O percentual de mortalidade é muito grande. Não estamos acostumados a ver isso em nenhuma outra bactéria. Chega a 51% ou mais em seres humanos. A capivara não apresenta letalidade, cavalos não morrem, cães podem adoecer. Mas eles não são nem de perto grave como os casos vistos em seres humanos” esclarece o especialista.

Ao notar os sintomas, a orientação mais importante de Marcelo Molenta é evitar a automedicação. “É preciso alertar as pessoas para que não façam uso precoce de antibiótico sem orientação. O remédio pode mascarar a fase de incubação da bactéria e isso pode fazer com que a pessoa piore o quadro clínico”.

Como evitar?

Viajantes que vão passar as férias em estados que apresentem mais casos, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, precisam ficar atentas. Ao notar o carrapato na pele, ficar atento aos sintomas.

Em áreas gramadas, em parques pela cidade, que tenham cavalos ou até capivaras, é importante ficar de olho. “O risco é estar andando numa área onde a capivara esteja. Tomar sol no parque, perto de capivaras. O carrapato pode subir na pessoa. O problema não está na capivara, e sim no ambiente, que deve ser monitorado”.

Repelente poderia ajudar a evitar uma picada? O carrapato, apesar de comum, é um aracnídeo que não pode ser repelido com o uso de repelentes comerciais. Inseticidas e agentes químicos, controladores de pragas – apesar de num primeiro momento parecer ser uma boa solução, não ajudaria no combate a doença.

“Todo o controle exagerado promove uma seleção de carrapatos resistentes. Se não tiver mais ferramentas, como os acaricidas, que façam com que esse carrapato morra, teremos um problema gravíssimo. O ciclo do carrapato vai continuar. Temos que ficar atentos, muito atentos”, finaliza Molenta.

