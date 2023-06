Mercearia de Curitiba ‘empacota frio’ e vira atração entre turistas

Curitiba é a capital mais fria do Brasil, e os turistas estão aproveitando o período gelado para levar essa fama embora – como souvenir. Na Mirandas Mercearia, que fica no Mercado Municipal, dois produtos viraram atração. O primeiro é uma espécie de bolsinha que estoca vento, mas na realidade são duas cápsulas de silicone que se coloca nos copos para gelar a bebida. O preço é de R$12.

Outra opção para levar o vento ou o ar é dentro de uma caixinha de sardinha. É uma lembrança ilustrando os principais pontos de Curitiba como o Teatro Guaíra, Passeio Púbico, Largo da Ordem, Jardim Botânico e Parques (R$ 15 a unidade). “Chama atenção de todos, eu mesmo conheci esses produtos pela internet ou mesmo em feiras do Sebrae. A lata de ar vendeu muito bem, mas o fornecedor vai parar de produzir. Temos as últimas unidades”, reforçou Paulo.

Inaugurada no fim de 2017 pelo curitibano Paulo Cruz de Miranda, a loja é daquelas que faz bem para a alma. Com um astral alegre unindo conhecimento da capital com o litoral paranaense, o curitibano ou mesmo o turista vai sair dali aprendendo.

A primeira lição é quanto a capivara, pois a mascote adotada pelos curitibanos está em cada canto da loja. Seja em um chaveiro, caneca, molho de pimenta, máscara de repouso ou mesmo em uma pelúcia, a capivara está pronta para ir embora. “É nossa mascote, e aproveitamos bem a ideia que deu certo. As pessoas fazem essa relação com Curitiba, e temos boas vendas. Os adultos procuram a pelúcia para dormir com ela”, brincou Paulo.

Ainda na Mirandas Mercearia, é impossível não notar chocolates em forma de pinhão, balas de banana de Antonina, a cataia de Morretes, relógios estilizados de Araucária e camisas alusivas às paisagens curitibanas como a Rosácea Paranista, arte-símbolo de Curitiba.

Mirandas Mercearia

Para conhecer mais da Mirandas Mercearia, o endereço é na Avenida Sete de Setembro, 1865, box 189, no Mercado Municipal. Nas redes sociais, o Instragram é o @mirandasmercearia.

