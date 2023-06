Um Ciclone extratropical em atuação na região sul do Brasil, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, afetou e gerou ressaca em vários pontos do mar no litoral do Paraná. Imagens capturas por drone mostram a força das ondas batendo nas rochas, bem como no espigão de Matinhos. A passagem do ciclone extratropical gera ressaca, conforme alertado pela Marinha do Brasil.

A região litorânea do Paraná, inclusive, está com um alerta vermelho para o acumulado de chuva. O drone responsável pelas imagens é da página Matinhos Agora no Facebook. É possível notar que o mar está “rebelde” e com as ondas batendo forte nas pedras. Além disso, o vento faz aquele barulho típico que comprova baixa temperatura. Assista ao vídeo abaixo:

No fim das imagens, o mar chega ao Pico do Espigão que aparentemente aguentou bem a força das ondas. A implantação do espigão é um processo complexo e começa com a construção dos núcleos, que são compostos por tubos de geotêxtil de alta densidade preenchidos com areia. Após a execução do primeiro trecho do núcleo da estrutura, é construído um “caminho” de rochas, conforme a declive do projeto. Esta camada é denominada “carapaça” e é constituída por rochas de diversos tamanhos, aumentando conforme a estrutura adentra em direção ao mar.

Foto: Reprodução/ Facebook Matinhos Agora.

