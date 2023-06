A Marinha do Brasil alerta para uma possibilidade de ressaca na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo, com ventos fortes entre a noite desta terça-feira (13) e a manhã de quinta-feira (15). O Paraná está incluído nesta extensa faixa, inclusive, com alerta laranja de acumulado de chuva.

De acordo com o alerta de ressaca, devido aos ventos que podem chegar a 60 km/h ( 33 nós), as ondas devem ficar acima de dois metros de altura. O mesmo sistema também informou da chance de ocorrer ressaca em outros pontos no Brasil devido a frente fria que atua, principalmente no Paraná.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo no site ou mesmo nos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).

Alerta aos navegantes!

Pescadores e navegantes que por ventura forem sair para o Mar devem ficar ainda mais atentos com relação às condições do mar. O pedido é para que os mesmos consultem as informações das condições antes de entrarem no mar.

