Rompimento de adutora em Curitiba deixa sem água bairros da capital e da RMC

Um rompimento da adutora que leva água do Tatuquara ao Campo de Santana, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água em bairros da capital, de Araucária e de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (26).

A Sanepar informou que o conserto será feito ao longo desta quarta, com previsão de término à noite e normalização do abastecimento até as 6 h de quinta-feira (27). (veja abaixo os bairros afetados).

A orientação é para que os moradores façam uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal. Imóveis com caixa d’água compatível com o número de moradores e a atividade comercial que desenvolvem não devem ficar desabastecidos.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Bairros afetados

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera, Cachoeira

Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Brilhante, Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

