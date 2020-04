A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) segue com o sistema de rodízio nesta segunda semana do mês de abril. Segundo a companhia, até a próxima quarta-feira (8), serão afetados 41 bairros de Curitiba e das cidades de Araucária e São José dos Pinhais, na região metropolitana. O período de rodízio tem início sempre às 8h, com normalização prevista para as 8h da manhã do dia seguinte.

A Sanepar orienta que moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do novo coronavírus. A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem. Lembrando que os bairros que se repetem na lista podem ter falta de água em pontos diferentes. A previsão que na quinta-feira ( 9), a normalização ocorra em todos os pontos.

Veja as cidades e bairros afetados

Domingo 5 de Abril

Araucária – Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiqueira.

São José dos Pinhais – Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro Fino,Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, e Bom Jesus.

Segunda-feira 6 de abril

São José dos Pinhais – Bairro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira e Ouro Fino.

Terça-feira 7 de abril

Curitiba – Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara.

Araucária – Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Quarta-feira 8 de abril

Curitiba – Campo de Siqueira, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a empresa pede que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.