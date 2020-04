Idosos com 70 anos ou mais serão vacinados contra a gripe nesta segunda (6) e terça-feira (7) em Curitiba. O atendimento será feito das 9h às 17h, em 21 locais de vacinação e será exclusivo para esta faixa etária. Antes de receberem a vacina, as pessoas deverão apresentar um documento de identificação (veja lista de endereços ao final do texto).

LEIA MAIS – Quantos são, onde moram e como vivem os idosos do Paraná em tempos de Covid-19?

As vacinas serão aplicadas em locais externos como paróquias, praças e outros espaços, fora das unidades de saúde. Haverá dois pontos com sistema drive thru, em que a pessoa é imunizada sem descer do carro. A vacina da gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas ajuda a evitar que a população adoeça e sobrecarregue os serviços de saúde.

LEIA AINDA – Guaratuba interdita praias e vai cobrar até R$ 2 mil de quem for pego durante a pandemia

Na semana passada, a vacinação imunizou contra a gripe 18 mil idosos acamados e em instituições de longa permanência, com idades acima de 80 anos. Flávia Quadros, superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba reforça a necessidade de atingir as pessoas com mais fragilidade a doenças respiratórias. “ Estamos fazendo as vacinas da gripe por faixa etária, para primeiramente atender os mais vulneráveis. Sempre lembrando que ela não protege a população do novo coronavírus”, ressaltou Flávia.

Profissionais de Saúde

No Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-Pr), que em parceira com a Prefeitura disponibilizou sua sede como ponto para imunização de profissionais da saúde de todas as categorias, foram aplicadas 4.400 doses, entre terça (31) e sexta-feira (3) da última semana. Além do Coren, a Secretaria Municipal da Saúde também disponibilizou doses de vacinas contra a gripe para hospitais e clínicas atenderem os profissionais da saúde.

Locais de vacinação

Exclusivos para idosos com 70 anos ou mais, nesta segunda e terça-feira

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho

Paroquia Santo Antônio – Drive Thru – Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo) – Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda 5000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570

Drive Thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, s/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Regional TATUQUARA