Depois de Matinhos e Pontal do Paraná, agora é a vez da prefeitura de Guaratuba decretar a interdição de suas praias. Além disto, atividades essenciais do comércio podem ser fechadas caso ocorra aglomerações dentro dos estabelecimentos. O decreto prevê multa de R$ 1 mil para quem desrespeitar a determinação e de R$ 2 mil para reincidentes. A decisão foi anunciada pelo prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, em vídeo divulgado no sábado (4) na página oficial do município no Facebook.

LEIA MAIS – Paraná publica edital pra contratar empresas que farão projetos da Ponte de Guaratuba

No vídeo, o prefeito alertou que muitas pessoas não estão ficando em isolamento social e que seguem frequentando praias, calçadão e supermercados de Guaratuba. “ Temos que pensar em primeiro lugar na saúde da nossa população e, por isto, determino a interdição das praias. Os supermercados estão sendo monitorados pela nossa equipe, pois, estamos verificando [a presença de] muitos idosos, inclusive, indo mais de uma vez no mesmo lugar. Estamos analisando com um rigor maior as atividades essenciais e outras medidas podem ser feitas aos supermercados”, relatou Justus.

Roberto Justus decreta interdição da praia O prefeito Roberto Justus decidiu neste sábado interditar por decreto o acesso às praias de Guaratuba e aplicar multa a quem desobedecer. Até o momento, as equipes da Prefeitura vinham conscientizando a população da importância de ficar em casa e evitar os locais públicos, principalmente a praia, que é o grande atrativo para outras pessoas virem para a cidade e prejudicarem os esforços locais de combate à propagação do coronavírus. Posted by Prefeitura de Guaratuba on Saturday, April 4, 2020

Feriado de Páscoa

A prefeitura verificou que as pessoas estão indo para Guaratuba devido ao fechamento das praias em Matinhos e Pontal do Paraná. Com isto, a aglomeração na cidade foi percebida pelas autoridades e pensando em um fluxo ainda maior durante o feriado de Páscoa, o decreto foi assinado para evitar futuros transtornos, seja para o morador, ou, para quem deseja viajar nos próximos dias.

LEIA AINDA – Abertas inscrições para o concurso da PM e Bombeiros no Paraná. São 2,4 mil vagas

“Fica o meu apelo, o isolamento é o único remédio contra o Covid – 19. Respeitem o próximo e as autoridades para o bem da sua família, amigos e vizinhos. Não estamos brincando”, ressaltou o prefeito.

Seis casos confirmados no Litoral

O litoral do Paraná tem seis casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de acordo com dados atualizados no sábado (4). Em Paranaguá são quatro casos e em Matinhos, dois. Os descartados chegam a 75 – Guaraqueçaba (2), Guaratuba (14), Matinhos (7), Morretes (13), Paranaguá (33) e Pontal do Paraná (6).