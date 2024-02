Rio ‘engole’ rua de Curitiba e leva sinalização junto; cascata de problemas

As fortes chuvas que caíram na semana passada em Curitiba agravaram um problema que os moradores da Rua Alberto Potier, no bairro Boa Vista, enfrentam há alguns anos, o perigo de acidentes no trecho em que a rua é interrompida por um rio. Isso porque o acúmulo de chuva fez com que parte da rua desbarrancasse, levando junto a sinalização que alertava que a rua não tinha continuidade nesse ponto, no que seria o cruzamento com a Rua Vicente Ciccarino.

Com a queda da sinalização fixa, a prefeitura colocou no local, de maneira emergencial, barreiras plásticas que alertam para a impossibilidade de seguir em frente neste trecho da rua. Mas, diante da precariedade desse tipo de sinalização, os moradores pedem uma solução definitiva para o problema. Outra cobrança é em relação ao estado de conservação do asfalto, que está bem degradado em vários pontos.

Moradora da região há um ano e quatro meses, Lilian Korm Mota, 80 anos, explica que a prefeitura já atendeu a parte dos pedidos da vizinhança, mas que ainda tem muita coisa para melhorar na região.

“O rio está desbarrancando e com isso a água não flui, é muita água parada. Temos muitas dificuldades com borrachudos e pernilongos aqui. Solicitei várias vezes à prefeitura que fizesse a limpeza do rio e ela realmente atendeu, veio e limpou o local. Mas infelizmente o pessoal não colabora e joga muito lio no rio”, conta.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Ela também alerta para o perigo que o desabamento de parte da rua representa para os motoristas que transitam pela rua. “O que aconteceu agora é que desbarrancou, com a quantidade de chuvas que tivemos, e estamos reivindicando junto á prefeitura que tome providências. Ali termina a rua, é uma rua sem saída, que desbarrancou com a chuva. Eles colocaram um alerta para ninguém cair no rio, mas ainda está muito perigoso”, complementa.

Alguns vizinhos dela já contaram que viram carros caírem no rio no local, mesmo quando a sinalização fixa estava inteira.

Outro ponto que a moradora acredita que possa ser melhorado é a conservação do pavimento das ruas e calçadas, já que a falta de conservação atrapalha bastante a mobilidade especialmente dos idosos como ela. A passarela para pedestres que passa sobre o rio também apresenta desgastes.

“Eu tive um problema na perna faz quatro anos, saí da minha casa e vim morar aqui no prédio para ter uma comodidade, mas o asfalto faz muita falta. Para nós seria muito útil um asfalto porque esse que está aí não adianta muito, está todo remendado”, afirma.

Procurada, a prefeitura de Curitiba afirmou em nota que o local receberá melhorias para proporcionar mais segurança aos moradores.

“A Secretaria Municipal de obras Públicas informa que a referida contenção já está em programação para atendimento. No local, será feita a análise sobre a técnica mais adequada a ser empregada. O mesmo vale para a passarela e a condição do pavimento das vias. O órgão também solicita que os moradores usem sempre o serviço 156 para detalhar suas demandas à Prefeitura”, afirma a nota.

