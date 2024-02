Um carro do Google se envolveu em um acidente com outro veículo na tarde de quarta-feira (31), no município de Medianeira, no oeste do Paraná. A situação foi flagrada por uma câmera de monitoramento.

Na imagem é possível ver que o automóvel da empresa – um Honda HR-V que está com uma câmera no teto, atinge fortemente um Ford Ecosport que estava tentando cruzar a rua.

De acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h45, na esquina da Avenida João XXlll com a Rua Riachuelo. Com o forte impacto da batida, o carro do Google chegou a tombar.

Assista ao vídeo:

Apesar da forte batida, os bombeiros registraram que apenas uma criança de 10 anos teve ferimentos leves. A vítima estava na Ecosport.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a empresa Google e aguarda um retorno sobre o acidente.

