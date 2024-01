A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta quarta-feira (17) os nomes dos aprovados no resultado final do Vestibular 2024 (confira link abaixo). A homologação será realizada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca no palco montado no campo de futebol do Campus Agrárias, no bairro Juvevê, em Curitiba.

Para o Vestibular 2024, a UFPR ofertou 5.317 vagas, em 122 cursos de graduação, nas seis cidades em que a instituição está presente – Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Toledo, Palotina e Jandaia do Sul. Metade das vagas é para estudantes de escolas públicas (com cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência) e a outra metade para a ampla concorrência.

Estão na disputa por uma vaga 8.576 candidatos que fizeram as provas da segunda fase do vestibular em dezembro. Os candidatos aprovados devem fazer o registro acadêmico no período de 25 a 29 de janeiro.

Festa dos aprovados

A festa dos aprovados no vestibular será com o tradicional banho de lama, também no Campus Cabral Segundo os organizadores, a concentração de estudantes começa às 13h e, além da piscina de lama, haverá banheiros químicos, chuveiros e tendas vendendo comida e bebidas.

Banho de lama dos aprovados na UFPR

Data: 17/01/2020

Horário: 13h às 18h

Local: Entrada do Campus Cabral

Endereço: Rua dos Funcionários, 1540 – Cabral, Curitiba.

