Residencial de luxo tem 89% das unidades vendidas em uma hora

Primeiro lançamento da A. Yoshii Engenharia em um dos bairros mais prestigiados de Curitiba, o Cabral, o Ornella teve 89% de suas unidades vendidas na primeira hora de lançamento, em uma ação em parceria com a Imóveis de Primeira, uma das maiores empresas de soluções imobiliárias do sul do Brasil.

Com uma equipe foco com gerente exclusiva e seis corretores dedicados ao empreendimento dentro do showroom da A. Yoshii, a Imóveis de Primeira iniciou a estratégia de vendas com seus clientes em fevereiro deste ano.

“Nossa estratégia abrangeu vários quesitos desde o pré-lançamento, represando clientes da nossa carteira, moradores do Cabral e pessoas que gostariam de morar na região. Ao longo de quase dez meses, esses clientes foram estreitando o relacionamento conosco e recebendo informações exclusivas sobre o Ornella. Trouxemos o cliente para dentro. É um trabalho de longo prazo, que muitas imobiliárias não fazem, por serem mais imediatistas na hora da venda”, afirma Waldir Chinasso, sócio fundador da Imóveis de Primeira.

No dia do lançamento, os clientes da Imóveis de Primeira e da A. Yoshii chegaram com os documentos necessários, a unidade já escolhida e o fluxo de pagamento programado. “Ou seja, já chegaram para assinar o contrato, otimizando todo o processo. Essa estratégia exige experiência, fidelização e a certeza de que o cliente está comprando um produto único, diante da escassez de opções de luxo no mercado, em especial no Cabral”, reforça.

O Ornella terá duas torres e dois apartamentos por andar, com um total de 28 unidades. Com área total de 2.260,74m² e área privativa de 191m², o imóvel está localizado na Rua São Pedro, próximo de diversos pontos comerciais e serviços.

“O Cabral é uma região específica de Curitiba, assim como o Batel. Quem mora na região Norte da cidade está carente de empreendimentos de luxo com marcas sólidas, que entregam no prazo e oferecem projetos diferenciados. A chegada da A. Yoshii era um desejo desses moradores, afinal a localização é o fator de compras número um hoje. As pessoas não querem mudar de bairro”, avalia Chinasso.

O sócio fundador da Imóveis de Primeira conta ainda que uma das clientes da A. Yoshii, que adquiriu unidade no Ornella conheceu a construtora em 2015, em uma visita ao showroom. “Ela falou que compraria um apartamento quando eles viessem ao Cabral. E comprou agora, nove anos depois”, completa.