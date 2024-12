Museu Carde, que reúne Carros Arte Design e Educação, já recebe visitantes

Na última quinta-feira (28/11), o CARDE, museu de Campos do Jordão (SP) que reúne Carros, Arte, Design e Educação, abriu as portas para o público. O museu se destaca por seus conceitos inovadores em interatividade, experiência, cenografia e acervo de nível internacional, único no mundo com essa configuração.

No meio de uma floresta preservada de araucárias na cidade de Campos do Jordão, a 170 quilômetros de São Paulo, o CARDE surge como um espaço dedicado à valorização da cultura e da história do Brasil, principalmente a do século 20, utilizando o automóvel como personagem principal. O museu traz uma forma única de contar os fatos históricos, já que muitos dos automóveis ali apresentados são muito mais que produtos para mobilidade — eles se tornaram parte da trajetória do nosso País. Serão aproximadamente 100 veículos, expostos de forma rotativa, selecionados de acervos técnicos que conta com mais de 500 automóveis históricos.

Carro, Arte, Design e Educação não só emprestaram suas iniciais para formar o acrônimo CARDE, mas também são os pilares que representam o que esse museu genuinamente é. O prédio, de seis mil metros quadrados, construído em um terreno de 200 mil m² no bairro Alto da Boa Vista, a 10 minutos do centro de Campos do Jordão, conta com iluminação teatral, cenografia rica em detalhes e muita tecnologia.

Cada sala tem painéis de LED de alta definição para vídeos históricos e artísticos e sistema de som 5.1, de maneira a tornar a experiência sensorial única. Os ambientes contam com um sistema de luz e som com trilhas sonoras sincronizadas com os vídeos, produzidos com o auxílio da computação gráfica a partir de uma pesquisa histórica profunda. Monitores touchscreen complementam o conteúdo em diversas áreas.

Serão ambientes imersivos, divididos de acordo com as décadas dos anos 1900, com fatos e histórias marcantes. Cada ambiente foi montado a partir de detalhado estudo histórico para somar referências de época. O CARDE conta com centenas de obras de arte espalhadas pelo museu, entre quadros, gravuras, joias e esculturas, de artistas como Candido Portinari, Di Cavalcanti, José Zanine Caldas, Frans Krajcberg, Vik Muniz, Oswaldo Teixeira, Djanira da Motta e Silva, Agostinho Batista de Freitas, Heitor dos Prazeres, José Antônio da Silva, Niccolò Frangipane, Yutaka Toyota, entre outros, que auxiliam na construção de uma visão clara sobre cada momento de nossa sociedade no século 20. Essa combinação harmoniosa de objetos artesanais e tecnologia tem como fio condutor o item de grande apelo afetivo que faz parte da vida das pessoas: o automóvel.

A partir de uma visão inédita, no térreo, são nove salas temáticas, entre elas, a de Carros Governamentais, da História do Automobilismo Brasileiro e de Visionários Brasileiros, incluindo João do Amaral Gurgel e seus carros revolucionários para a época.

Na entrada, uma “câmara de descompressão” prepara o visitante para aguçar a análise crítica e se abrir às percepções. O saguão de entrada já quebra qualquer expectativa de um museu meramente automobilístico e define a proposta inovadora do CARDE. A experiência começa por meio de um cenário onde um dos automóveis brasileiros mais raros, o Brasinca Uirapuru (1964), surge adornado com uma pintura indígena no topo de um cajueiro em metal, com folhagens de crochê. A trama de fios coloridos cobre todas as paredes do salão.

A grande colcha foi produzida por 200 mulheres do projeto social Instituto Proeza, da Capital Federal. O trabalho das crocheteiras abraça pinturas e outras obras de povos originários dos estados do Ceará e Amapá. A instalação servirá para sensibilizar o público com o posicionamento do museu, que apresenta o passado, com um olhar à sustentabilidade e à preservação do planeta.

O objetivo de recuperar a história do Brasil também está intrínseco em cada detalhe, como no acervo privado de Emanoel Araújo, uma das figuras mais importantes do cenário artístico e cultural do País. Sua coleção afro-brasileira, adquirida em sua totalidade em 2023, sintetiza a diversidade e a origem do nosso povo e destacam a importância da inclusão e valorização das diferentes culturas, conectando a Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) à sociedade atual. Um dos destaques é a coleção com as “joias crioulas”, peças de joalheria que surgiram no Brasil entre os séculos XVIII e XIX, especialmente durante o período colonial e imperial, e estão profundamente ligadas à cultura afro-brasileira. Essas joias eram usadas principalmente por mulheres negras e escravizadas e são um rico testemunho das origens do design brasileiro.

“Fizemos o CARDE com carinho e o máximo direcionamento para a qualidade tanto da informação a ser compartilhada quanto à riqueza na contextualização dos objetos em exposição. Foi feita uma curadoria meticulosa em todos os sentidos. No caso do acervo de automóveis, a meta foi chegar a um alto nível de originalidade e representatividade histórica. E conseguimos. Com o CARDE, queremos que objetos que muitas vezes estão distantes de grande parte da população, como o automóvel raro, a obra de arte e até mesmo a história, agora estejam acessíveis”, afirma Luiz Goshima, idealizador do projeto e diretor-executivo do museu, que também atua como conselheiro e membro honorário da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).

O CARDE é uma evolução do pilar de educação da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) e representa sua abertura para toda a população brasileira e mundial. Neste ano, a instituição independente e sem fins lucrativos completou 16 anos de atuação em arte, cultura, educação, saúde e desenvolvimento social em Campos do Jordão (SP). São mais de 700 alunos, entre crianças e adolescentes, beneficiados por cursos artísticos profissionais através dos Núcleos de Dança, Música e Teatro, que se tornam a porta de entrada para um mundo de oportunidades e possibilidades. A FLMA também conta com o Núcleo de Saúde, gerido em parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que atende de forma gratuita os alunos, familiares e colaboradores, com mais de 100 mil consultas, procedimentos e exames anualmente, além do inédito tratamento de hemodiálise no município. E atende também a população do município por meio de parceria com a prefeitura municipal.

Serviço:

Abertura ao público: Início em 28/11/2024;

Fechado: Terças e quartas-feiras;

Ingressos: Promocional de inauguração por R$ 120,00;

Endereço: Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão – SP, CEP: 12.472-610;

Site: www.carde.org;

E-mail: contato@carde.org;

Instagram: @carde.museu;

Telefone: (12) 3512-3547.

(Fotos: Museu CARDE/Divulgação).