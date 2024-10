Região movimentada de Curitiba vai ganhar novo atacarejo; local está contratando

Com as obras entrando em reta final, o novo Max Atacadista de Curitiba deve abrir nas próximas semanas, na Cidade Industrial de Curitiba. O 11° atacarejo do Grupo Muffato na Grande Curitiba tem 12 mil m2 de área construída e vai contar com 400 vagas de estacionamento parcialmente coberto.

O Max Bettega vai gerar mais de 250 postos de trabalho diretos. Interessados podem se cadastrar no site ou procurar a equipe de RH no Max Linha Verde (Rua Lothário Boutin, 554, Pinheirinho), das 9h às 11h ou das 14h às 17h.

Há vagas em aberto para vários setores, incluindo para pessoas com mais de 50 anos e PCD.

A localização do novo empreendimento é na Cidade Industrial, próximo à avenida João Bettega, onde há grande fluxo de veículos e crescimento populacional. Os investimentos somam aproximadamente R$ 60 milhões.

