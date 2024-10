Supermercado de Curitiba premia cliente com carro 0 km; como participar de promoção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A família de Carolaine Narriman Camargo, ganhou na promoção 50 Anos Premiado Condor, e levou para casa um carro 0 km. A promoção do supermercado funciona da seguinte forma: a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a vários prêmios.

Para Carolaine, o prêmio chegou em boa hora. Ela leva todos os dias o filho Carlos, autista, para sessões de tratamento no centro de Curitiba de ônibus. “Nem sempre é possível chamar carro de aplicativo, então, esse prêmio chega na melhor hora. Acho que vou até dormir dentro do carro de tanta emoção”, disse a ganhadora.

O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, comemora e diz que a campanha continua. “Cada pessoa é única e a reação é sempre diferente, mas fico emocionado e muito feliz em cada entrega. Ainda restam 35 carros, então, teremos muitos momentos de alegria pela frente”, reforçou Zonta.

Campanha do Condor vai sortear prêmios até dezembro

No decorrer da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro, serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Como participar do sorteio Condor?

Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.

