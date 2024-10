Edital para execução de megaobra do novo contorno de Curitiba é publicado

O Governo do Paraná publicou nesta segunda-feira (07), no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para contratar a empresa que vai executar a obra do novo corredor metropolitano da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O projeto tem valor máximo de R$ 394.143.002.23.

As propostas podem ser encaminhadas até as 14h do dia 13 de novembro. A sessão de concorrência eletrônica inicia às 14h15 do mesmo dia. O prazo de execução da obra, coordenada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), é de 42 meses contados a partir da data de assinatura da ordem de serviço.

O edital completo e seus anexos podem ser acessados online.

+ Leia também: Grande Curitiba começa a semana com 755 vagas em diversas áreas; Confira!

Novo Contorno Sul de Curitiba vai conectar cidades da região metropolitana

A proposta do corredor metropolitano é desafogar o trânsito entre Curitiba e o interior, com ligação também a outros estados. Ele vai conectar a BR-116, na região Sul de Curitiba, próximo à Fazenda Rio Grande, com a BR-476, em Araucária, que também dá acesso ao interior por meio da BR-277.

+ Leia também: Nota Paraná premia consumidora com R$ 100 mil. RMC também tem ganhador!

O projeto terá aproximadamente nove quilômetros de extensão em pista duplicada. A pavimentação será feita em concreto utilizando a técnica whitetopping, já usada em outras rodovias estaduais, como a PRC-280 a Rodovia dos Minérios, e que garante mais durabilidade.

+ Leia também: Jasson Goulart é o vereador mais votado de Curitiba; veja lista dos eleitos

Estudos feitos pela Amep estimam que a obra reduzirá em cerca de 30% o fluxo de veículos que atualmente transitam entre a região Sul e o Interior por meio do Contorno Sul de Curitiba, que também receberá melhorias por estar incluído no Lote 1 do novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná.

Renovação?! Caras novas! Quem são os vereadores novatos de Curitiba? Vandalismo!! Carro “cai” no meio de festa e é destruído com chutes e cadeiradas na RMC! Vídeo! Ih, fora! Vereadores figurões de Curitiba que ficaram de fora nas eleições 2024