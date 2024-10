Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito intenso

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) vai ganhar um novo corredor rodoviário. O novo contorno vai conectar a BR-116, na região Sul da Capital próximo à Fazenda Rio Grande, com a BR-476, em Araucária, que também dá acesso ao Interior do Estado por meio da BR-277.

O edital da licitação que vai definir a empresa responsável pela execução da obra foi autorizado nesta sexta-feira (4) e prevê um investimento de até R$ 394 milhões, com prazo estimado em 30 meses para conclusão após a assinatura da ordem de serviço. Ele será publicado em Diário Oficial na segunda-feira (7).

Com projeto coordenado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), o novo Corredor Metropolitano terá aproximadamente nove quilômetros de extensão em pista duplicada. A pavimentação será feita em concreto utilizando a técnica whitetopping, já usada em outras rodovias estaduais, como a PRC-280 a Rodovia dos Minérios, e que garante mais durabilidade, resistência a cargas pesadas e menor necessidade de manutenção.

Estudos feitos pela Amep estimam que a obra reduzirá em cerca de 30% o fluxo de veículos que atualmente transitam entre a região Sul e o Interior por meio do Contorno Sul de Curitiba, que também receberá uma série de melhorias por estar incluído no Lote 1 do novo pacote de concessões rodoviárias do Estado.

“Esta é mais uma grande obra estrutural feita com recursos do Estado e que vai ajudar a desafogar o trânsito do atual Contorno Sul de Curitiba”, disse o governador. “É uma nova rodovia totalmente duplicada, feita em concreto, com aquilo que há de mais moderno nos Estados Unidos e na Europa, facilitando a ligação de quem chega ao Paraná e precisa ir para outras regiões do Estado, o que vai evitar acidentes e melhorar a vida de quem trabalha e produz”.

O projeto executivo do novo eixo metropolitano foi concluído em agosto por uma empresa especializada contratada pela Amep ao custo de cerca de R$ 1,3 milhão. Ele prevê todos os detalhes técnicos necessários para a execução da obra, garantindo a eficiência e a qualidade da obra, que será a maior intervenção viária das últimas três décadas na região.

A rodovia terá ainda ciclovia ao longo de toda a sua extensão e sete obras complementares ao longo do percurso. Serão dois viadutos no cruzamento com os dutos da Traspretro, na Repar I e II, um no cruzamento com a BR-116, um sobre a Estrada Delegado Bruno de Almeida e um sobre a Rua Lídia Camargo Zampieri, além de uma nova ponte sobre o Rio Barigui e uma trincheira sob a Rua Ismael de Almeida.

Segundo o presidente da Amep, Gilson Santos, a obra é uma das maiores intervenções dos últimos 30 anos na RMC e promete otimizar o transporte entre Curitiba e o Interior do Estado. “Esta é uma obra de extrema importância para a RMC, mas também para moradores de outras regiões do Estado que atualmente precisam usar o Contorno Sul para deslocamento. Quem está vindo do Sul para o Norte ou vice-versa poderá fazer esse percurso de forma mais rápida, eficiente e segura”, afirmou.

Contorno sul atual

Além de serem beneficiados com a redução do tráfego diário de veículos, os motoristas que trafegam diariamente pelo Contorno Sul de Curitiba também testemunharão outras melhorias estruturais na rodovia ao longo dos próximos anos devido ao novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná.

O contrato, que já está em vigor, prevê que a concessionária implante quatro pistas adicionais em 14,6 quilômetros de extensão, totalizando quatro faixas de rolamento em cada sentido.

As vias marginais existentes também serão alargadas, enquanto novas marginais serão construídas na região próxima ao trevo do Tatuquara. Também serão construídas quatro novas trincheiras, seis novas passarelas e 13,7 quilômetros de ciclovias em ambos os sentidos, entre os trevos de acesso para Campo Largo e para Araucária.

Obras ampliadas no futuro

Já o novo eixo metropolitano que criará a ligação alternativa entre Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária com o Interior do Estado é a primeira etapa de um projeto maior que deverá ser ampliado nos próximos anos. O planejamento da Amep prevê que o trecho que conectará esse corredor com a BR-116 seja estendido a partir de uma nova ligação rodoviária até a BR-376, principal conexão entre o Paraná e Santa Catarina.

“Com essa futura conexão entre a BR-116 e a BR-376 teremos de fato um novo grande contorno da região metropolitana que preparará o Estado para os próximos 50 anos”.

