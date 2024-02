A valorização de marcas locais tem sido uma das estratégias do Assaí Atacadista para impulsionar o seu crescimento. No Paraná, onde a rede tem dez lojas em funcionamento, cerca de 40% dos fornecedores são locais do estado, o que contribui para a aproximação dos clientes e como incentivo à economia regional.

LEIA AINDA – Pastel de feira querido de Curitiba: Hati conquista clientela há mais de 30 anos

O investimento em produtos e marcas da região, além de mostrar a confiança no potencial do produtor local para a manter a qualidade nas gondolas, ilustra o compromisso da empresa em criar estratégias para se diferenciar na praça. Considerando que as unidades se encontram em praças distantes umas das outras (distribuídas entre Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu), a presença de marcas regionais contribui para a aproximação da rede com os paranaenses.

Ao entrarem nas lojas, eles criam identificação com a marca por ela disponibilizar produtos conhecidos do cotidiano nas prateleiras. Entre alguns dos exemplos, estão produtos como o Moinho Arapongas, Delicel Alimentos, Mili, Palha Alimentos, Pastifício Selmi, Brazilian Pet Foods, Cerealista Feijão de Ouro, Cerealista Martinelli, Cooperativa Juriti, Pé Vermelho Alimentos, Sul Brasileira, Hugo Cini, Kompleto, Famiglia Zanlorenzi, Vinicula Intervin, Avenorte, Copacol, Friella, Coamo, Cocamar, Lar Cooperativa, C.Vale Cooperativa, Pinduca e Alimentos Zaeli.

VIU ESSA? Fila gigante na BR-277 cancela competição dos Bombeiros nesta sexta

“A regionalização de fornecedores é uma maneira de mostrar às pessoas que elas podem contar conosco para o que precisam no dia a dia. Ao valorizar o produtor local na nossa proposta comercial, colocamos o cliente no centro, pois oferecemos justamente o que ele consome ou tem o hábito de ver pela cidade. Além de ser essencial para os nossos objetivos de crescimento esse trabalho ajuda na geração de empregos e estimula a economia da região. Entendemos que o crescimento do Assaí também precisa ser o crescimento das pessoas, sejam os nossos colaboradores, clientes ou fornecedores”, avalia o diretor regional do Assaí Atacadista no Paraná, José Roberto Clovis.

Dentro da relação de áreas por quantidade de fornecedores regionais, destaque para produtos de FLVs (frutas, legumes e verduras) com 48%; seguido de mercearia (17%), perecíveis (12%) e básicos com 8% (arroz, feijão, macarrão etc.).

Dentro da estratégia comercial, a rede conta com uma sede regional totalmente dedicada ao Paraná (baseada em Maringá) e com célula de compras em Curitiba, com equipes comerciais que contam com autonomia para as negociações e compras de produtos. De 2021 a 2023, o estado foi um dos que mais contou com a expansão da rede: foram inauguradas cinco lojas Assaí no Paraná – três em Curitiba, uma em Maringá e uma em Foz do Iguaçu, o que marcou a chegada da rede à região Oeste do estado em outubro de 2023.

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta