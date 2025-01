Em uma semana, bombeiros registram 90 resgates nas praias do Paraná

Durante o período de uma semana, entre 6 e 12 de janeiro, 90 pessoas foram resgatadas de perigos de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros do Paraná nas praias do estado. Ou seja, isso corresponde a uma média de 12 salvamentos por dia. Desde o início da Operação Verão, em 14 de dezembro, foram 748 resgates e 10 mortes em decorrência de afogamentos no mar.

Os dados são de um levantamento da corporação, divulgado neste sábado (18) e que correspondem ao período entre 14 de dezembro e 12 de janeiro. O documento aponta também que de 6 a 12 de janeiro foram 883 incidentes com animais marinhos no Litoral do Paraná. Em um mês, foram 12.536 atendimentos de pessoas lesionadas por águas-vivas e caravelas.

Em relação às ações preventivas, foram 15.587 orientações e 5.322 advertências em uma semana. Em 30 dias, as notificações mais que triplicam: 98.533 orientações e 35.382 advertências.

O que são as correntes de retorno e como se proteger no mar

Nesta semana, a instituição de busca e salvamento emitiu um alerta sobre os riscos das correntes de retorno no Litoral, fenômeno responsável por parte dos incidentes de afogamento.

As correntes de retorno são fluxos de água que se movem rapidamente da praia em direção ao oceano. Elas se formam quando as ondas trazem grandes volumes de água para a costa, criando um canal estreito pelo qual a água retorna para o mar.

Segundo a capitã do CBMPR Tamires Pereira, alguns pontos de risco são permanentes, enquanto outros variam conforme a maré e as condições do dia. “Locais como a pedra do Morro do Cristo, pedra da Ilha do Mel, e a Pedra do Brejatuba têm correntes fixas. Já as correntes variáveis são sinalizadas por placas e bandeiras vermelhas para orientar os banhistas sobre o perigo”, explica.

Parte do trabalho do Corpo de Bombeiros no litoral durante o verão, desde 14 de dezembro, 10.801 pulseiras de identificação foram distribuídas e 485 crianças foram localizadas com a ajuda da corporação.