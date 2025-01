Chuva vai dar trégua? Confira a previsão para Curitiba e Litoral

A chuva não vai dar trégua no fim de semana em Curitiba e no Litoral, principalmente nas tardes e noites. Segundo o Simepar, apesar do acumulado, o tempo continua abafado.

Não está descartado temporais localizados, mas sem força para causar estragos. A chuva deve cair com mais intensidade na região metropolitana da capital paranaense e no norte, noroeste e central paranaense.

“O tempo vai ficar agradável. Não serão dias ensolarados, mas mesmo assim as temperaturas são mais elevadas. De modo geral, vai dar para fazer passeios em vários momentos do final de semana”, detalha o meteorologista Reinaldo Kneib.

No sábado (18), em Curitiba, a máxima não passa dos 25ºC. No Litoral, os termômetros ultrapassam os 29ºC. Já no domingo (19), a temperatura cai um pouco no Litoral e fica em 26ºC. Na capital, os 25ºC se mantêm.