Cratera se abre em rodovia de SC após fortes chuvas na região

A BR-101, em Biguaçu, em Santa Catarina, segue totalmente bloqueada em ambos os sentidos. Em razão das fortes chuvas, uma galeria de água rompeu e abriu uma cratera na rodovia.

Durante a manhã de sexta-feira (17), um motociclista tentou atravessar o trecho – mesmo interditado – e teve o veículo engolido. O homem não se feriu. A Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, afirma que o desvio é feito pelo Contorno de Florianópolis.

No sentido Porto Alegre (sul), o desvio ocorre pelo km 176. No sentido Curitiba (norte), pelo km 218, em Palhoça. A BR-101 está sinalizada com mensagens em painéis eletrônicos sobre as rotas alternativas.

Estragos da chuva em Santa Catarina

As precipitações no litoral catarinense ultrapassaram os 300 milímetros em várias cidades, agravando os impactos e elevando os riscos à população. Até o momento, 18 municípios foram afetados, e 11 decretaram Situação de Emergência, entre eles Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Tijucas, Porto Belo, Florianópolis,Ilhota, São José e Palhoça.

O número de desabrigados já ultrapassa mil, enquanto 1.305 pessoas estão desalojadas. Dez abrigos foram abertos para acolher as famílias atingidas. A situação mais crítica ocorre na Grande Florianópolis e no Baixo Vale do Itajaí, com cidades em Alerta Máximo para deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e rodovias. Além disso, foi confirmada uma morte em Governador Celso Ramos, que enfrenta severos danos estruturais.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, no sábado, a combinação de calor, umidade e circulação marítima deve favorecer a formação de temporais isolados em todo o estado, com destaque para o Leste Catarinense. Já entre a tarde de domingo e segunda-feira, a aproximação de uma frente fria trará temporais em todas as regiões, com chuva de moderada a forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento intensas.