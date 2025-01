Carnaval no litoral do Paraná terá passeio de trem com música ao vivo e chope

Conhecido por atrair milhares de turistas durante o verão, o litoral paranaense contará com uma novidade em fevereiro e março de 2025: o Carnatrem, um passeio noturno ferroviário temático que une as celebrações do Carnaval à história ferroviária da região. Os passeios acontecem nos dias 08, 15, 22 de fevereiro e 01 de março, sempre aos sábados, com saída às 18h30min da Estação Ferroviária de Morretes.

Conduzido por uma locomotiva a vapor de 1884, o passeio percorre a Estrada de Ferro Princesa Isabel, conectando as cidades históricas de Morretes e Antonina. Durante o trajeto, os passageiros farão uma parada na Chácara Bonita, em Morretes, onde poderão desfrutar de chope liberado e petiscos variados. O passeio também contará com música ao vivo.

Além das experiências gastronômicas, a parada na Chácara Bonita oferece aos visitantes a oportunidade de explorar um museu de antiguidades e participar de atividades de confraternização em um espaço de 28.300 m².

Horários do passeio especial de trem em Morretes

18h30min: Partida de Morretes com destino a Antonina

18h50min: Parada na Chácara Bonita

19h30min: Continuação do percurso até Antonina

20h30min: Chegada em Antonina

21h00min: Retorno rodoviário a Morretes

Preços e informações do passeio de trem no Carnaval

Os bilhetes custam R$ 135 e podem ser parcelados em até seis vezes sem juros. Crianças de até 5 anos não pagam. O retorno rodoviário, opcional, pode ser adquirido pelo adicional de R$ 20. As vendas são realizadas exclusivamente pela central de atendimento Passeios de Trem, via WhatsApp: (47) 3307-9977.