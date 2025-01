Gustavo Mioto e Sambô no litoral do Paraná; programação de shows do fim de semana

A programação dos shows no litoral do Paraná continua nesta sexta-feira (17) e sábado (18) com quatro apresentações dos estilos musicais do sertanejo e samba. Na sexta, quem abre a agenda em Matinhos é o cantor Gustavo Mioto, a partir das 21 horas. O público poderá cantar sucessos como “Eu Gosto Assim”, “Anti Amor” e “Solteiro Não Trai”.

Já no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, também a partir das 21 horas, a dupla Guilherme & Santiago é quem abre o segundo final de semana de shows. Sucesso do sertanejo desde a década de 1990, os irmãos goianos prometem hits como “Meia Noite e Meia”, “Casa Amarela” e “E Daí?”. No sábado (18), eles voltam ao palco do Verão Maior Paraná, desta vez em Matinhos, às 22 horas.

Para quem estiver em Pontal do Paraná no sábado (18), será possível curtir a apresentação do grupo Sambô, às 22h. Formada no interior de São Paulo, a banda está em atividade desde 2003, sendo reconhecida por misturar em seu repertório hinos do samba, como “Não Deixe o Samba Morrer” e “Retalhos de Cetim”, com releituras de grandes sucessos internacionais, como “Sunday Bloody Sunday”, do U2, e “I Feel Good”, de James Brown.

Shows no litoral do Paraná serão transmitidos na televisão

Para quem não puder acompanhar direto do Litoral do Paraná, os shows de Matinhos terão transmissão em rede nacional pelas emissoras Band, SBT, TV Paraná Turismo e TVCI, além das rádios Band e Nativa FM.

O SBT irá transmitir o show de Gustavo Mioto na sexta. Já a TV Band e as rádios Band e Nativa FM transmitem a apresentação de Guilherme & Santiago no sábado. A TV Paraná Turismo e a TVCI (emissora do Litoral paranaense) transmitem os shows nos dois dias.

Michel Teló, Titãs, Luan Santana e Sorriso Maroto se apresentam nas praias do Paraná nas semanas seguintes

Este será o segundo de sete finais de semana seguidos com shows nas praias do Paraná. Ao todo, até 22 de fevereiro, serão 33 shows gratuitos com 28 artistas, bandas e atrações diferentes. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas acompanhem as apresentações.

Nas semanas seguintes os palcos receberão artistas como Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Fernando & Sorocaba, Titãs e outras atrações.

Agenda de shows no litoral do Paraná

Sexta-feira, 17 de janeiro

Matinhos – 21h – Gustavo Mioto

Pontal do Paraná – 21h – Guilherme & Santiago

Sábado, 18 de janeiro

Matinhos – 22h Guilherme & Santiago

Pontal do Paraná – 22h – Sambô