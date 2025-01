Ilha do Mel recebe o maior encontro náutico do Paraná neste fim de semana

A Ilha do Mel, um dos destinos mais preservados e paradisíacos do litoral paranaense, será palco do LobaFest 2025, o maior encontro náutico do estado. O evento, que acontece nos dias 18 e 19 de janeiro em Nova Brasília, promete agitar moradores e turistas com uma programação diversificada que inclui esportes, música e atividades ao ar livre.

Giselle Furtado, diretora da Loba do Mar Eventos, organizadora do LobaFest há mais de três décadas, destaca: “Por mais um ano, o LobaFest leva à Ilha do Mel diferentes modalidades náuticas, promovendo entretenimento, adrenalina, turismo e cultura no litoral paranaense para moradores e visitantes”.

Entre as atrações, a Caça ao Tesouro promete empolgar os participantes com uma trilha repleta de baús escondidos. Os prêmios variam de brindes náuticos a um colar de pérolas avaliado em R$ 4 mil. As inscrições custam R$ 130 por pessoa e incluem um kit especial com abadá, pulseira e taça.

Para os corredores, o LobaFest Run oferece percursos de 4 km, 10 km e 21 km, combinando esporte e natureza. As inscrições começam em R$ 149,90 e incluem kit atleta completo.

Os amantes de adrenalina poderão participar do Rally Náutico, uma competição de regularidade para motos aquáticas. A inscrição custa R$ 130 e desafia os pilotos a seguirem rotas predeterminadas com precisão.

A programação musical do LobaFest promete animar o público no dia 18, a partir das 13h, no Palco Sunset. Entre as atrações, destaque para a dupla Papi, que mistura ritmos latinos com pop, hip-hop e funk.

O evento também demonstra compromisso ambiental, contando com o apoio da Eco Local para coleta e triagem de resíduos. Materiais recicláveis serão encaminhados para a Ancorespe, em Pontal do Sul, enquanto resíduos orgânicos serão destinados à compostagem.

O LobaFest 2025 ainda oferece um encontro gratuito de veículos marítimos e conta com o serviço Delivery Boat para entrega de alimentos e bebidas.

A programação completa inclui:

18/01 (Sábado):

– 7h: Entrega dos kits da corrida

– 8h: Largadas das corridas (21km, 10km e 4km)

– 10h30: Premiação da corrida

– 11h: Cerimônia de abertura

– 11h30: Caça ao Tesouro

– 13h: Início do Palco Sunset

19/01 (Domingo):

– 9h: Concentração para o Rally de Regularidade

– 9h30: Largada do Rally

– 11h30: Premiação do Rally

– 16h: Encerramento do LobaFest

Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site oficial www.lobafest.com.br.