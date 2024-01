Viralizou nas redes sociais um vídeo produzido pelo humorista Will Maionese que exibe a versão do boneco ‘Funko Pop‘ do prefeito de Curitiba Rafael Greca. Will imita a voz do prefeito para falar sobre o clima da cidade e faz piadas até com a Linha Verde. Já a arte do boneco foi criada por Natalia Bianchini, criadora de conteúdos da página Roles Curitiba.

Will Maionese é um dos integrantes do Programa Happy Hour da Rádio 98FM, pertencente ao Grupo Paranaense de Comunicação. O humorista já é conhecido por fazer imitações de Greca.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o responsável pela criação do conteúdo conta que viu a imagem do boneco do prefeito circulando na internet e resolveu fazer a narração. “Aproveitei o gancho e mudança de clima, até porque até quem ama calor já estava querendo um pouco de frio”, diz.

“Olá, meus amigos de Curitiba, você está recebendo o Grequinha da sorte. Compartilhe para que o calor do ‘djanho’ não volte. Se você não compartilhar, a Linha Verde eu não vou terminar”, brinca Will no vídeo. Assista:

Humorista promete mais imitações de Greca em 2024

Fazendo sucesso nas redes sociais com as imitações, Will Maionese já gravou vídeos com o próprio Greca.

Para 2024, o humorista promete mais conteúdos envolvendo o prefeito, especialmente pelo fato de esse ser o último ano de Rafael Greca na Prefeitura de Curitiba, pois novas eleições acontecerão em outubro.

Bonecos Funko Pop viralizam

Recentemente, com a ajuda da inteligência artificial, os bonecos do tipo ‘Funko Pop’ viralizaram nas redes sociais. Seguindo a nova trend, diversas pessoas criaram os próprios bonecos, que geralmente exibem personagens famosos no mundo do cinema e das séries.

