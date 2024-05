Tem novidade no site da Tribuna do Paraná! Agora os leitores podem acompanhar as principais notícias de Curitiba e do Paraná ouvindo suas músicas favoritas, nas rádios 98 FM e Mundo Livre FM 93,9, direto na página principal da Tribuna.

O player das rádios do Grupo GRPCOM já está na parte superior do site, do lado direito. Para ouvir, basta clicar, selecionar sua rádio favorita e pronto, você já começará a acompanhar os sucessos na programação ao vivo, da 98 FM ou da Mundo Livre FM. Assista abaixo o vídeo com o passo a passo!

A ideia de trazer as rádios para o site, era um sonho antigo do Coordenador de Redação da Tribuna do Paraná, Eduardo Luiz Klisiewicz. “É a realização de sonho pessoal meu, que já trabalhei na 98 FM. Quando vim para a Tribuna, quis oferecer para nossos leitores a opção de ouvir a rádio 98 FM e também a Mundo Livre, que são as rádios do GRPCOM. Agora a Tribuna traz essa oportunidade de ouvir as rádios, sem sair do site. As pessoas podem continuar lendo as notícias e ouvindo, independente do gosto musical, as rádios do GRPCOM”, explica.

A parceria entre a rádios e a Tribuna também é celebrada pelo Gerente de Programação da 98FM e Mundo Livre FM, Duka Pazdziora. “A parceria entre 98FM, Mundo Livre FM e o portal Tribuna do Paraná é uma grande oportunidade para inovarmos na forma como entregamos conteúdo musical e cultural aos nossos ouvintes, onde quer que estejam. Estamos muito felizes com a parceria, visto que a Tribuna possui uma grande e qualificada audiência.”

No celular ou computador

Foto: Divulgação/Mundo Livre FM

De acordo com o Coordenador de Operações Digitais da Tribuna do Paraná, Rafael Maia, “a página da Tribuna foi pensada para trazer uma nova experiência de navegação para os leitores. E é possível ler as notícias e curtir as rádios 98FM ou Mundo Livre”.

Maia ressalta que a novidade funciona tanto para desktop, quanto para celular. “A experiência fica ainda melhor no celular, que permite escutar as rádios mesmo com a tela bloqueada ou enquanto você navega em outro aplicativo”.

