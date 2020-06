Aos poucos Curitiba, que vem sofrendo com a pandemia do coronavírus, vai ficando mais colorida com a florada dos ipês neste ano. E os ipês florescem as ruas e também podem embelezar o seu quintal. Isso porque a secretaria municipal do meio ambiente, por meio do projeto 100 Mil Árvores, está oferecendo mudas da árvore gratuitamente.

Do total, cerca de 65 mil mudas já foram plantadas pela cidade. E a prefeitura espera que o restante das 35 mil plantas façam parte da cidade até o fim do ano. As mudas estão disponíveis no Horto Municipal, que fica no Barreirinha, e podem ser entregues a quem se ofereça a plantá-las num local adequado. “Estamos trabalhando com os portões fechados, por causa da pandemia. Mas atendemos com agendamento, que pode ser feito no telefone (41) 3585-3171. A proposta é deixar Curitiba mais colorida”, explica o engenheiro agrônomo responsável pelo horto, Roberto Salgueiro.

E para ter uma árvore dessas em casa, é preciso seguir alguns pré-requisitos. A árvore precisa de espaço para se desenvolver, então o ideal é que se tenha um espaço razoável, cerca de 2 m². É preciso abrir um buraco de 50cm x 50cm e cuidar com fiação e muro, para que a raiz e galhos se desenvolvam sem obstáculos.

“Estamos liberando as mudas para a população. Para condomínios que tenham área de bosque para plantar em frente de casa, mas orientamos qual é a melhor espécie dependendo do local”, esclarece o engenheiro.

Projetos de arborização começaram em 1979

Roberto Salgueiro, responsável pelo Horto da Barreirinha, produz as mudas e faz os projetos de arborização da cidade. E não é tarefa fácil. Afinal, é preciso pensar em como a cidade vai estar daqui 4, 5 anos — tempo que as sementes desenvolvem e amadurecem para virarem mudas prontas para ir às ruas.

“Eu estou aqui desde 1979, mexendo e trabalhando com isso. Quando comecei, Curitiba tinha 800 mil habitantes. Hoje tem um milhão a mais. As coisas vão mudando e cada vez mais rápido. Temos que pensar e olhar bem para frente, mas não é tarefa fácil”, conta Roberto Salgueiro.

É preciso entender que algumas vias da cidade podem crescer, tomar corpo, e o planejamento de arborização precisa acompanhar. A Rua Padre Agostinho, por exemplo, na região do Bigorrilho, precisou ganhar novas pistas com o passar dos anos. “A calçada ficou mais estreita e as árvores ficaram muito próxima da pista”, conta Salgueiro. Por isso, o planejamento da arborização é muito importante.